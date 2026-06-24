Солнце очнулось после небольшой «спячки»: отразится ли его активность на Земле Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Специалисты зафиксировали возобновление умеренной активности на Солнце, которая прервала затяжное затишье. Однако ученые призывают не верить компьютерным моделям, которые прогнозируют удар плазмы по Земле, так как выбросы происходят далеко от нашей планеты. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В настоящее время Земля проходит через поток быстрого солнечного ветра. Скорость этого потока с утра начала расти, но пока изменения незначительны. В связи с этим сегодня и завтра возможны геомагнитные возмущения.

По оценкам экспертов, существует вероятность, что эти возмущения перерастут в магнитные бури низкого уровня. Такой расклад возможен с вероятностью примерно одна треть. При этом в глобальном масштабе обстановка остается спокойной, и Солнце продолжает накапливать энергию.

Напомним, что недавно на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние две с половиной недели. Астрономы присвоили этому событию балл М2.6. Помимо этой вспышки, в тот же период были зафиксированы еще две сильные вспышки, которые получили баллы М1.0 и М1.3.