Песков: сторонники гегемонизма не замечают изменений в мире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что сторонники «мира через силу» и гегемонизма предпочитают не замечать изменений на международной арене и стремятся сохранить существующий порядок. Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в среду в ходе выступления на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Однако, по словам Пескова, речь идет о серьезной позиции, которую нельзя игнорировать, поскольку ее отстаивает «самая мощная» экономика мира.

Как писал KP.RU , ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия сейчас громче всех заявляет о претензиях на гегемонию в Европе, которую он назвал «беззубой и фригидной». При этом, по его словам, Берлин стремится минимизировать ответственность предков за нацистские преступления.