Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в мире наблюдается обесценивание роли Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности. По его словам, эта тенденция напрямую связана с общей деградацией всей системы международных отношений.

«Очевидно, что нынешний миропорядок, кто-то говорит, рушится, кто-то говорит, претерпевает существенные изменения. Но очевидно, что абсолютно девальвируется система международных отношений, девальвируются международные организации во главе с Организацией Объединенных Наций», — указал представитель Кремля.

Представитель Кремля также обратил внимание на явное сокращение доли американского доллара в качестве мировой резервной валюты. Этот процесс он назвал закономерным следствием текущих глобальных изменений.

Недавно состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Марией Эспиносой. В ходе переговоров российская сторона четко обозначила свои ключевые критерии к будущему руководителю всемирной организации. При этом наши дипломаты подтвердили неизменное уважение к уставным функциям ООН.