Песков: тенденция сокращения доли доллара как резервной валюты налицо Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сокращение доли доллара как международной резервной валюты налицо. На эту очевидную тенденцию указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что устойчивость российской экономики не вызывает сомнений, даже несмотря на текущую конъюнктуру на сырьевых рынках.

Представитель Кремля пояснил, что доля ненефтегазовых доходов в бюджете страны планомерно увеличивается, хотя поступления от продажи углеводородов по-прежнему остаются весомой частью бюджета.

До этого, пресс-секретарь российского президента заявил, что доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности и в стабильности страны-эмитента доллара. Люди начнут уходить.