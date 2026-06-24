The Atlantic: командующий НАТО в Европе, помогавший ВСУ, уйдет в отставку

Командующий НАТО в Европе Донахью собирается уйти с должности летом 2026 года. Фото: Dirk Zengel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью покинет должность уже этим летом. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Донахью, как ожидается <...> (24 июня - прим. ред.) заявит о том, что покинет свой пост позже этим летом», - следует из материала.

Как известно, генерал занимает не только пост главы американских сил в Европе и Африке, но и командует сухопутными войсками НАТО. Он был вовлечен в подготовку украинских военных.

Журнал связывает возможную отставку с кадровыми перестановками в Пентагоне. Ими сейчас активно занимается министр обороны США Пит Хегсет. Издание пишет, что глава ведомства старается отстранить всех тех, кто был связан с выводом американских войск из Афганистана в 2021 году. Журнал утверждает, что Донахью тогда был последним военнослужащим, покинувшим афганскую территорию.

KP.RU прежде писал, что Европа готовится к резкому сокращению военных ресурсов, которые Штаты могли бы направить для потенциальной войны. Это связано с тем, что Вашингтон все меньше вкладывается в развитие сил НАТО.