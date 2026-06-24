В Севастополе частично восстановили энергоснабжение после атаки ВСУ Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе после ночной атаки со стороны ВСУ постепенно возвращают свет в дома жителей. Энергетики делают всё возможное, чтобы ликвидировать последствия происшествия. Информацию об этом предоставил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере «Макс».

Глава региона рассказал, что специалисты работают без остановки с самого момента удара по объектам инфраструктуры. Он подчеркнул, что задача очень сложная, однако муниципальные службы шаг за шагом возвращают электричество в разные районы города.

По словам Михаила Развожаева, подача энергии уже налажена в нескольких крупных населённых пунктах. В список вошли Инкерман, Северная сторона, Кача, Орловка, Андреевка, Орлиное, а также Севастопольская зона на южном берегу Крыма.

При этом стоит напомнить, что сбои затронули не только Севастополь, но и другие части полуострова. В Крыму также произошли частичные отключения из-за проблем в работе местных сетей.

В оперативном штабе республики уточнили, что без света остались несколько крупных городов. В частности, речь идёт о Евпатории, Саках и Джанкое. Кроме того, отключения зафиксированы в ряде районов. Это Раздольненский, Черноморский, Джанкойский и Сакский районы, где восстановительные работы пока продолжаются.