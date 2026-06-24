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НовостиПолитика24 июня 2026 7:53

Песков: в международной жизни нет ни свободы, ни равенства, ни братства

Песков подчеркнул, что современная система глобальных отношений окончательно утратила основополагающие ценности
Мария СПИРИДОНОВА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В международной жизни больше нет ни свободы, ни равенства, ни братства. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Уже давно в международных делах и международной жизни ни свободы, ни равенства, ни братства не осталось», — констатировал пресс-секретарь президента.

По словам представителя Кремля, нынешняя система международных отношений утратила основополагающие ценности, и история может кардинально изменить свой ход.

Во время выступления Песков также заявил о девальвации роли ООН и ее Совета Безопасности на фоне деградации всей системы международных отношений. По его словам, нынешний миропорядок претерпевает существенные изменения, что ведет к обесцениванию международных организаций. Он отметил закономерное сокращение доли доллара как мировой резервной валюты.