В России установят срок действия льготной ставки по семейной ипотеке: подробности

«Известия»: срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. Фото: Pogiba Alexandra/GLOBAL LOOK PRESS

В России ограничат срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами. Об этом говорится в проекте правил предоставления банкам компенсации недополученных доходов по жилищным кредитам для семей с детьми, пишет сайт «Известия».

В настоящее время действует правила, согласно которым заемщики получают семейную ипотеку под шесть процентов годовых, хотя на рынке ставки гораздо выше. Разницу между ними банки получают в качестве компенсации из бюджета страны. Формула расчета не сложная - это ключевая ставка плюс 3,5 процента, что соответствует 17,75 процента годовых.

По новым правилам компенсировать разницу в ставках государство будет только 15 лет с даты заключения льготного ипотечного договора, начиная с 1 июня 2026 года. По истечение 15 лет заемщикам поднимут ставку до рыночной.

Накануне сообщалось, что российские семьи, воспитывающие двух и более детей, получают право на ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет. Закон вступает в силу 1 сентября. Однако его нормы будут применяться также к ипотечным договорам, заключенным до указанной даты.

Немногим ранее российский глава подчеркнул важность комфортных условий для семей в РФ. Владимир Путин отметил, что власти стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше.