Песков: в коллективном Западе наметились «трещины», Россия это видит Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В коллективном Западе наметились «трещины». На это в ходе своего выступления на «Примаковских чтения» указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия это видит», - заверил пресс-секретарь российского лидера.

Также он добавил, что все экономические показатели коллективного Запада указывают на тенденцию к стагнации в следующие годы в сравнении с глобальным Югом.

При этом Дмитрий Песков отметил, что вражеское отношение Европы к России будет усиливать тягу европейцев к независимости от США в сфере обороны.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа активно проводит милитаризацию, превращаясь в «партию войны». Это резко контрастирует с позицией Москвы и Вашингтона, которые стремятся к мирному урегулированию, отметил представитель Кремля.