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НовостиВ мире24 июня 2026 9:07

NTK: самолет разломился пополам при аварийной посадке перед авиашоу в Польше

Пилот чудом выжил при аварийной посадке
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
NTK: самолет разломился пополам при аварийной посадке перед авиашоу в Польше Фото:Simon-Belcher-Global-Look-Press

NTK: самолет разломился пополам при аварийной посадке перед авиашоу в Польше Фото:Simon-Belcher-Global-Look-Press

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Пилот уцелел после аварийной посадки самолета, который «разломился пополам» из-за поломки шасси. Так выступление на авиашоу в Польше чуть не закончилось трагедией. Об этом пишет издание NTK.

Двухмоторный турбовинтовой самолет сильно ударяется о взлетно-посадочную полосу, носовая часть фюзеляжа накреняется. Самолет подпрыгивает, скользит несколько метров и останавливается, поднимая пыль и дым.

Инцидент произошел утром 19 июня в Лешно, Польша. Отмечается, что шасси North American Rockwell OV-10 Bronco не раскрылось во время испытательного полета. При аварийной посадке возгорания не было.

Пилот получил легкие травмы и самостоятельно покинул самолет. Медики подтвердили его удовлетворительное состояние. Авиашоу в итоге продолжилось, однако из-за повреждений на взлетно-посадочной полосе аэродрома некоторые самолеты снялись с выступления из-за риска аварии.

Ранее KP.RU сообщил, что произошла авария на авиашоу. Летающие авто Xpeng столкнулись в небе и рухнули на репетиции авиашоу в Китае.