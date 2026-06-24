Мадьяр тормозит прием Украины в Евросоюз по необычной причине: в ней виноват Зеленский

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр Фото: REUTERS.

Венгерский премьер Петер Мадьяр заблокировал прогресс на переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. Причиной этого стала стойкая неприязнь к Владимиру Зеленскому со стороны венгерских избирателей, которые поддерживают экс-премьера Виктора Орбана. Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на собственные дипломатические источники.

По данным издания, сразу несколько высокопоставленных европейских дипломатов назвали Мадьяра главной помехой на пути Киева в ЕС. Они пояснили, что политику было крайне сложно преодолеть негативные настроения внутри своей страны. Эти настроения, по словам источников, относятся как к главарю киевского режима, так и к самому процессу расширения союза.

Как пишет Telegraph, венгерский премьер всё же дал добро на открытие первых шести кластеров в рамках переговорного процесса. Однако на следующем этапе, который является логическим продолжением вступления, он уже занял жесткую позицию и отказался двигаться дальше. Этот шаг фактически заморозил продвижение Украины по евроинтеграционному пути.

Напомним, что Мадьяр подтвердил свою принципиальную позицию. Он заявил, что из-за позиции Будапешта из итоговой декларации первого дня саммита ЕС был полностью исключен пункт об ускоренном приеме Украины.