Блокированных в северо-западной части Красного Лимана боевиков ВСУ уничтожили Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В северо-западной части Красного Лимана ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ из 120-й бригады. Об этом пишет Минобороны России во время ежедневной сводки.

«Завершено уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части города», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Там же подчеркивается, что основные части ВСУ оставляют город, в населенном пункте остаются только разрозненные группы противника.

Напомним, российские военные продолжают продвигаться на ключевом направлении в зоне СВО. ВСУ сдают позиции в Красном Лимане, ВС РФ освобождают от ВСУшников один дом за другим. На большей части населенного пункта развиваются российские флаги. Полное освобождение Красного Лимана не за горами, оно улучшит тактическую позицию наших военных.