Лавров отверг ультиматумы и временные решения по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россия не намерена соглашаться на временные решения по Украине и не намерена принимать чьи-либо ультимативные требования. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат четко обозначил, что наша страна не станет размениваться на краткосрочные форматы и не будет действовать под внешним давлением. Москва рассчитывает лишь на те решения, которые будут учитывать ее принципиальные условия. Любые попытки поставить Россию перед жестким выбором или навязать готовую схему в МИД считают неприемлемыми.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что украинский кризис все еще можно разрешить дипломатическим путем.