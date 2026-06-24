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НовостиПолитика24 июня 2026 9:43

Лавров отверг ультиматумы и временные решения по Украине

Глава МИД РФ заявил, что Москва больше не принимает краткосрочные решения по Украине
Арина СЕРОВА
Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россия не намерена соглашаться на временные решения по Украине и не намерена принимать чьи-либо ультимативные требования. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат четко обозначил, что наша страна не станет размениваться на краткосрочные форматы и не будет действовать под внешним давлением. Москва рассчитывает лишь на те решения, которые будут учитывать ее принципиальные условия. Любые попытки поставить Россию перед жестким выбором или навязать готовую схему в МИД считают неприемлемыми.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что украинский кризис все еще можно разрешить дипломатическим путем.