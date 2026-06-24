Искусственный интеллект заговорил по-якутски

Фото: пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

В Республике Саха стартовал необычный цифровой эксперимент, который выводит работу с национальным литературным наследием на принципиально новый уровень.

Сотрудники Национальной библиотеки Республики Саха создали и запустили в открытый доступ веб-платформу, способную с помощью алгоритмов искусственного интеллекта превращать письменные произведения на якутском языке в живые аудиозаписи. Этот шаг становится частью масштабной работы по оцифровке культурного достояния, о важности которой не раз говорил Владимир Путин. Российский лидер акцентировал внимание на том, что в Год единства народов России особенно значимо поддерживать авторов и переводчиков, творящих на национальных наречиях, и интегрировать их в общее литературное пространство страны, уделяя приоритетное внимание сохранению самобытности каждого региона.

Специалисты отмечают, что собрание озвученных нейросетью книг не является статичным — каталог регулярно пополняется новыми наименованиями. Данная инициатива реализуется в русле задач, поставленных национальным проектом «Семья», и находит поддержку в рамках народной программы «Единой России». По мнению экспертов, внедрение этой технологии играет ключевую роль в сохранении аутентичного произношения и интонационного рисунка якутской речи, одновременно делая её более доступной для тех, кто стремится погрузиться в мир предков или самостоятельно осваивает язык.

Пока что в открытом доступе на портале учреждения представлены две пилотные работы, обработанные алгоритмами. Среди них — роман Николая Лугинова под названием «Чыҥыс Хаан ыйааҕынан» и рассказ Василия Яковлева «Кытта кырдьыбыт тэҥкэ тиит». Все желающие уже могут перейти по прямой ссылке в специальную коллекцию, получившую говорящее название «ИИ читает на якутском языке».

Новый сервис вызвал живой отклик у постоянных посетителей библиотеки. Одна из читательниц из Мирного, Ирина Семёнова, поделилась своими впечатлениями. Она сравнила искусственный интеллект с полноценным наставником, ведь программа позволяет не только слушать текст параллельно с визуальным отслеживанием строк, но и регулировать темп воспроизведения, выбирать тембр голоса, а также делать в личном кабинете пометки и конспекты. По её словам, такой подход вдохновляет чаще обращаться к книжным источникам и глубже изучать культуру своего народа.

Но на этом работа с национальным языком в цифре не заканчивается. Сотрудники библиотеки приглашают всех носителей и знатоков якутского присоединиться к волонтёрскому движению по его сохранению в цифровой среде. Для этого разработаны две интерактивные площадки: на платформе «Текст.Якт» можно редактировать и выверять автоматически распознанные рукописи, а на ресурсе «Голос.Якт» — начитывать фразы, помогая машине учиться правильному произношению. Эти меры нацелены на то, чтобы существенно улучшить качество машинного распознавания и создать солидную базу для будущего обучения нейросетей.

Руководство республики видит в подобных проектах мощный фундамент для укрепления общенационального единства. Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что культурные ценности сегодня играют объединяющую роль для всей страны, и заявил о намерении превратить регион в один из ведущих центров общероссийской культурной жизни.

«Импульс этому должен дать объявленный в республике Год культуры», – отметил Глава Якутии, секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Айсен Николаев.