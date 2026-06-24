Дональд Трамп раскритиковал сенаторов, поддержавших резолюцию по Ирану

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал группу сенаторов, которые поддержали резолюцию, ограничивающую его военные полномочия в отношении Ирана. По его словам, это решение парламентариев только создает лишние препятствия для работы администрации. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

Американский лидер заявил, что голосование по данной резолюции было проведено несвоевременно и лишено практической пользы. Он подчеркнул, что, несмотря на возникшие сложности, он обязательно справится с ситуацией. Трамп также выразил обеспокоенность тем, что действия законодателей могут быть неверно истолкованы Тегераном.

По мнению президента, подобные обсуждения внутри США посылают иранской стороне неверный сигнал о единстве американской власти. Он отметил, что, по его оценке, Иран в настоящее время демонстрирует больше уважения к Соединенным Штатам и готов к определенным уступкам. В связи с этим он считает, что публичные разногласия в Конгрессе только мешают внешнеполитическому курсу.

В дополнение к этому Трамп напомнил о договоренностях с Тегераном. Он акцентировал внимание на том, что Иран дал согласие на проведение ядерных инспекций самого высокого уровня на долгие годы вперед.