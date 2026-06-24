Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире24 июня 2026 9:46

Дональд Трамп раскритиковал сенаторов, поддержавших резолюцию по Ирану

Трамп заявил, что резолюция по Ирану создает проблемы для Белого дома
Семен ЗИМИН
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал группу сенаторов, которые поддержали резолюцию, ограничивающую его военные полномочия в отношении Ирана. По его словам, это решение парламентариев только создает лишние препятствия для работы администрации. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

Американский лидер заявил, что голосование по данной резолюции было проведено несвоевременно и лишено практической пользы. Он подчеркнул, что, несмотря на возникшие сложности, он обязательно справится с ситуацией. Трамп также выразил обеспокоенность тем, что действия законодателей могут быть неверно истолкованы Тегераном.

По мнению президента, подобные обсуждения внутри США посылают иранской стороне неверный сигнал о единстве американской власти. Он отметил, что, по его оценке, Иран в настоящее время демонстрирует больше уважения к Соединенным Штатам и готов к определенным уступкам. В связи с этим он считает, что публичные разногласия в Конгрессе только мешают внешнеполитическому курсу.

В дополнение к этому Трамп напомнил о договоренностях с Тегераном. Он акцентировал внимание на том, что Иран дал согласие на проведение ядерных инспекций самого высокого уровня на долгие годы вперед.