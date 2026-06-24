Лавров: доходы от активов РФ, переданные Западом Киеву, все равно ворованные Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Доходы от российских замороженных активов, которые Запад передает Украине, все равно ворованные средства. Об этом в ходе «Примаковских чтений» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вместе с тем, российский дипломат назвал неадекватными и несерьезными заявления европейских политиков о возможных контактах с Москвой.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко отметил, что использование суверенных активов России полностью противоречит всем нормам и правилам, а также может отразиться на долларе, поскольку доверие к финансовым институтам западных стран будет «полностью подорвано».

При этом еще в 2023 году президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) высказался о замороженных российских золотовалютных резервах. По его словам, с момента заморозки активов Россия уже в два раза больше заработала. Дело не в этих 300 миллиардах. Дело в подрыве доверия к тем, кто это делает, отметил глава государства.