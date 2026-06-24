Психолог предупредила о неожиданном вреде «зубной феи»

Психолог считает, что лучше оставить историю с зубной феей игрой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Легенда о зубной фее кажется безобидной семейной традицией, однако денежные вознаграждения за выпавшие молочные зубы могут повлиять на отношение ребенка к деньгам и мотивации. Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала, что важно не превращать естественные этапы взросления в способ заработка. Об этом пишет «Абзац».

«Выпадение молочного зуба – это не труд и не подвиг, а нормальный этап взросления. Если за каждый зуб ребенок получает все больше денег, он начинает воспринимать любой телесный дискомфорт или медицинские процедуры как повод для выплаты», – отметила специалист.

По словам специалиста, проблема возникает тогда, когда денежное поощрение становится регулярной системой. В этом случае ребенок может начать ожидать награду за самые обычные действия, а внутренняя мотивация постепенно уступает место желанию получить деньги.

Психолог считает, что лучше оставить историю с зубной феей игрой и приятным символическим ритуалом. Небольшой сюрприз, записка или скромный подарок помогут поддержать сказочную атмосферу без формирования неправильной установки.

Для профилактики кариеса важно с раннего возраста приучать ребенка к твердой пище. Как отмечал стоматолог Ахмурзаев, такая еда помогает правильно развивать зубочелюстной аппарат и способствует поддержанию здоровья зубов.