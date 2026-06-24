Выпускница из Новосибирска сдала ЕГЭ на 100 баллов без репетиторов

Выпускница Наталья из Новосибирска стала мультибалльницей по ЕГЭ в 2026 году. Фото: предоставила Наталья Дудко.

Выпускница гимназии №4 Наталья Дудко получила 100 баллов по русскому языку и литературе. При этом золотая медалистка готовилась без репетиторов и онлайн-школ — только вместе со своим педагогом Ириной Сергеевной, сообщает КП-Новосибирск.

Усиленная подготовка началась за год до экзаменов: за лето перед 11-м классом она выучила 50 стихотворений. На ЕГЭ по литературе ей попались темы лирики Пушкина. На русском языке она столкнулась с необычными заданиями, но справилась. Перед каждым экзаменом у Натальи есть традиция: спать 20 минут прямо в аудитории.

Свои результаты она узнала в Москве — не смогла зайти на сайт, но все мессенджеры уже разрывались от поздравлений. Итог: 100 баллов по русскому и литературе и 78 по профильной математике.

Сейчас Наталья поступает в театральные вузы Москвы и Высшую школу экономики на журналистику. Она занималась в студии при театре «Красный факел» и играла в спектаклях. Резервный план — журналистика в ВШЭ. Девушка благодарит родных и учителей за поддержку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX