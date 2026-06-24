Супруги из Новосибирска купили квартиру в сталинке и восстанавливают ее сами

Дарья и Илья купили квартиру в апреле 2026 года. Фото: предоставлено героями публикации

Супруги Дарья и Илья из Новосибирска купили трехкомнатную квартиру в сталинском доме 1954 года постройки за 7 миллионов рублей и теперь самостоятельно ее восстанавливают. Своими находками и процессом ремонта они делятся в блоге «Сталинка на Богданке».

Как рассказали супруги КП-Новосибирск, идея жить в сталинке пришла после поездок в Санкт-Петербург — супругам нравится атмосфера старых домов с высокими потолками и распашными дверями. Квартиру нашли весной 2026 года после года поисков. Дом проверили через Фонд капремонта. Оказалось, что крышу недавно ремонтировали, что было важно, так как сибиряки живут на последнем этаже.

Главный принцип ремонта — сохранить все, что можно. Под советской плиткой нашли деревянный пол из сосны или лиственницы, который мечтают сохранить. В ванной — терракотовую керамическую плитку, которую тоже хотят оставить. Также в квартире есть лепные потолочные розетки и деревянные двери.

Одной из удивительных находок стала старая газета под обоями. Строители жаловались на завод с некачественной плиткой. Завод назывался Кудиновским, а фамилия супругов Кудиновы. Живут они прямо среди ремонта, планируют завершить демонтаж до конца года.

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