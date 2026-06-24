Лимиты на продажу топлива ввели на две недели в Самарской области

Временные меры не коснутся стратегических отраслей экономики. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 24 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по ситуации с топливной обеспеченностью региона. На нем было решено ввести лимиты на продажу бензина и дизеля на две недели.

«Ситуация в регионе остается стабильной. Мною принято решение о введение двухнедельных лимитов на продажу некоторых видов топлива для легковых автомобилей: бензина до 40 литров, дизеля – до 100 литров. Также для нормализации ситуации мы вводим ограничения на отпуск топлива в канистры и другие емкости», – сказал глава региона.

Отмечается, что в последние дни наблюдается повышенный спрос на бензин и дизель, из-за чего образовались очереди на АЗС и создался искусственный дефицит. Временные меры не коснутся стратегических отраслей экономики, в том числе сельского хозяйства, промышленности, городских и специальных служб.

По словам губернатора, если ситуация стабилизируется более быстрым темпом, вводимые лимиты будут отменены раньше установленного срока. Отдельное внимание на совещании уделили необоснованному росту стоимости топлива на некоторых автозаправках. ФАС ведет ежедневный мониторинг. Глава региона попросил правительство по согласованию с прокуратурой подготовить ряд решений для ограничения роста цен.