Работал за двоих – доплаты нет: что говорит эксперт о замещении коллеги в отпуске

Замещение коллеги в отпуске может быть без доплаты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос доплаты за выполнение обязанностей коллеги во время отпуска зависит от условий трудового договора и договоренностей с работодателем, рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, универсального правила о фиксированной сумме компенсации не существует, и многое решается индивидуально. Об этом пишет RTVI.

«Если трудовой договор составлен жидко – указаны примерные обязанности, сказано, что задачи могут меняться, или есть формулировки вроде «выполняя, но не ограничиваясь», – то никто вам ничего доплачивать не будет», – отметил эксперт.

Как пояснил Мурадян, в некоторых случаях доплата действительно положена, но ее размер и формат определяются дополнительным соглашением между сотрудником и работодателем. Это может быть почасовая оплата, расчет за объем выполненных задач или иная схема, прописанная отдельно.

Эксперт подчеркнул, что ключевую роль играет содержание трудового договора. Если обязанности сотрудника описаны широко и допускают выполнение дополнительных задач, то добиться доплаты бывает сложно. В таких случаях все зависит от переговоров и готовности сторон оформить отдельное соглашение.

Ранее HR-эксперт Оксана Волкина заявила, что за замещение коллеги положена доплата 30%.