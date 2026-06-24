Лавров заявил, что Киев до сих пор не передал список якобы погибших в Буче

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Киев до сих пор не передал Москве список якобы погибших мирных граждан в Буче. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Лавров напомнил, что 1 мая направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу по ситуации вокруг Бучи. По его словам, Москва рассчитывает получить не формальные ответы, а конкретную реакцию на поставленные вопросы. Министр сообщил, что просил генсека обратиться к украинской стороне с официальным запросом о предоставлении имен погибших.

«Вот три года мы пытаемся хоть какой-то ответ получить. <...> Тишина», - уточнил Лавров.

Он добавил, что сначала в ООН, по его словам, объясняли отказ возможными рисками для родственников, а затем и вовсе перестали выходить на связь по этому вопросу.

Ранее руководитель МИД заявлял, что РФ не намерена соглашаться на временные решения по Украине. Более того, наша страна не будет принимать чьи-либо ультимативные требования. Это крайне неприемлемо для Москвы, подчеркнул Лавров.