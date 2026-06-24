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НовостиОбщество24 июня 2026 11:07

Курьерская работа: как не стать жертвой проблем с опорно-двигательным аппаратом

Врач Мустафаев рассказал, как курьеру избежать травм во время работы
Елизавета БУБНОВА
Врач Мустафаев рассказал, как курьеру избежать травм во время работы

Врач Мустафаев рассказал, как курьеру избежать травм во время работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неудобная обувь, неправильный подъем тяжестей, а также игнорирование первых болевых симптомов могут привести к серьезным проблемам с опорно-двигательным аппаратом во время работы курьером. Об этом РИАМО рассказал травматолог-ортопед Эльдар Мустафаев.

«Что можно сделать для профилактики? Груз желательно держать ближе к телу. Чем дальше вес находится от корпуса, тем выше нагрузка на поясницу. Поднимать тяжести нужно не рывком и не с круглой спиной, а с сохранением правильного положения поясничного отдела позвоночника и без резких поворотов корпуса», - отметил эксперт.

По словам спикера, одним из самых важных моментов работы курьера является обувь. Она практические такой же рабочий инструмент, как и сумка. Обувь должна быть устойчивой, с хорошей амортизацией и обязательно подходить по размеру.

«Не игнорируйте ранние симптомы. Организм сначала предупреждает усталостью и скованностью, потом болью, а затем уже дает серьезные ограничения движений. Чем раньше человек обращается за помощью и корректирует нагрузку, тем выше шанс обойтись без тяжелого лечения», - подытожил врач.

Как KP.RU писал ранее, иногда хронические головные боли могут быть связаны не с неврологией, а проблемой полости рта - нарушением прикуса, воспалением зубов или дисфункцией челюстного сустава.