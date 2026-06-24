Курьерская работа: как не стать жертвой проблем с опорно-двигательным аппаратом

Врач Мустафаев рассказал, как курьеру избежать травм во время работы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неудобная обувь, неправильный подъем тяжестей, а также игнорирование первых болевых симптомов могут привести к серьезным проблемам с опорно-двигательным аппаратом во время работы курьером. Об этом РИАМО рассказал травматолог-ортопед Эльдар Мустафаев.

«Что можно сделать для профилактики? Груз желательно держать ближе к телу. Чем дальше вес находится от корпуса, тем выше нагрузка на поясницу. Поднимать тяжести нужно не рывком и не с круглой спиной, а с сохранением правильного положения поясничного отдела позвоночника и без резких поворотов корпуса», - отметил эксперт.

По словам спикера, одним из самых важных моментов работы курьера является обувь. Она практические такой же рабочий инструмент, как и сумка. Обувь должна быть устойчивой, с хорошей амортизацией и обязательно подходить по размеру.

«Не игнорируйте ранние симптомы. Организм сначала предупреждает усталостью и скованностью, потом болью, а затем уже дает серьезные ограничения движений. Чем раньше человек обращается за помощью и корректирует нагрузку, тем выше шанс обойтись без тяжелого лечения», - подытожил врач.

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