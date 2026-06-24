ВЦИОМ: россияне отказываются от идеи, что лидерство имеет только мужское лицо

В России стали иначе относиться к гендерной принадлежности лидера: что об этом думают россияне Фото: Ground Picture/Shutterstock

В России началось изменение взглядов граждан на лидерство. Россияне всё чаще отказываются от стереотипа, что руководитель обязательно должен быть мужчиной. Согласно данным опроса аналитического центра ВЦИОМ, общество движется к модели, где главное — это компетенции, а не пол.

Семь из десяти опрошенных заявили, что профессиональные качества важнее пола начальника. Эта установка укрепилась за последний год. Стереотип о мужском лидерстве сохраняется лишь на уровне общих представлений, но теряет силу в реальных рабочих ситуациях.

Россияне всё ещё приписывают женщинам руководство в сферах заботы и образования. Однако молодежь расширяет этот список, включая в него бизнес и госслужбу. При этом большинство уверены, что путь женщины к успеху сопряжен с жертвами, в первую очередь — в ущерб семье.

Старшее поколение чаще придерживается традиционных взглядов, тогда как молодёжь выбирает нейтральный сценарий. Социологи предполагают, что в ближайшие 15-20 лет компетентностный подход может стать доминирующей нормой, что способно привести к буму женского лидерства в политике и науке.

Ранее KP.RU писал, что в России растет число женщин-руководителей. Эксперты связывают это с тем, что женщины более гибкие, терпимые и не рубят сплеча.