Есть все признаки: полковник Баранец увидел подготовку США к войне с Россией на Украине Фото: REUTERS.

Американцы начали готовиться к войне с Россией на Украине. К такому выводу пришел полковник, военный эксперт «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он рассказал о признаках такой подготовки в авторском материале.

«Вся эта полигонная история говорит о многом. И первый вывод, который напрашивается, — американцы готовятся воевать на Украине. На той Украине, которая уже давно стала полигоном для их инструкторов, советников и боевой техники. Теперь же есть все признаки их подготовки к боевым действиям в новых параметрах: более масштабном присутствии личного состава на Украине и с новым качеством боевой техники, с учетом опыта ее применения», — резюмировал Баранец.

Он отметил, что американцы хотят ввязаться в прямую войну с Россией, а Украину используют для этого как полигон.

Ранее KP.RU сообщил, что госсекретарь президента США Марко Рубио отметил возможность продолжения военной помощи США. Более того, американский политик рассказал, что в ближайшее время Вашингтон передаст Киеву оружия на 400 млн долларов.