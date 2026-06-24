Омбусмен по правам человека Яна Лантратова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В России рассказали, зачем Украина на самом деле переписывала учебники истории. Речь даже не в том, чтобы унизить Советский Союз. Киев таким образом хотел подготовить своих детей к войне с Россией. Об этом рассказала омбудсмен по правам человека Яна Лантратова.

«Украина готовила детей к войне с Россией», — рассказала омбудсмен в своем выступлении на ПМЮФ.

Напомним, киевский режим делает всё, чтобы конфликт на Украине продолжался. При этом ВСУ терпят поражение на передовой, их потери за последнее время многократно возросли. Однако нелегитимный президент Владимир Зеленский только на публику говорит о мире. Однако он даже не думает о том, чтобы переходить к переговорам по Украине. При чем это осознают даже в Киеве.