К Земле приблизится крупный астероид: как его можно будет увидеть Фото: Indian Express / Global Look Press

В субботу, 27 июня, к Земле на безопасное расстояние приблизится крупный астероид. Его смогут разглядеть в любительские телескопы и мощные бинокли, сообщает BFMTV со ссылкой на Европейское космическое агентство (ESA).

Представитель ЕКА Хуан Луис Кано предупредил, что яркая Луна может помешать наблюдениям в момент наибольшего сближения. Он отметил, что такие сближения с объектом подобного размера случаются раз в несколько лет.

Небесное тело под названием (152637) 1997 NC1 было открыто ещё в 1997 году. По оценкам, его диаметр составляет от 750 до 1650 метров, хотя в агентстве уточняют, что реальные размеры могут оказаться меньше.

Максимальное сближение произойдёт в субботу в 14:14 по московскому времени. Астероид пролетит на расстоянии более 2,5 миллиона километров от Земли, что почти в семь раз дальше Луны, поэтому угрозы столкновения нет.

Наблюдать объект лучше всего из Северного полушария во время сближения. Когда астероид начнёт удаляться, его будет видно только из Южного полушария.

Ранее стало известно, что через три года мимо Земли пролетит огромный астероид, известный более как «Бог хаоса». Ученые утверждают, что его габариты сравнимы с тремя футбольными полями.