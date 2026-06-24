Лавров отметил, что Макрон критиковал Кошту за контакты с Россией Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудник председателя Евросовета Антониу Кошты два раза выходил на контакт с представителями в Москве. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

По словам Лаврова, контакты с ЕС все же происходят, несмотря на публичную риторику европейских политиков об отказе от общения с Россией. Однако их проводят втайне, не афишируя публике. Он также добавил, что французский президент Франции Эммануэль Макрон публично раскритиковал Кошту из-за этих эпизодов.

«Его сотрудник (Кошты - прим. ред.) дважды контактировал с представителями в Москве», - заявил дипломат.

Ранее Сергей Лавров с иронией прокомментировал предложения лидеров Евросоюза выплачивать репарации Киеву после завершения украинского кризиса. Он усомнился в их «умственном здоровье».