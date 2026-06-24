В Кузбассе мужчина попытался изнасиловать девочку, заманив ее игрой в компьютер Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области 24-летний мужчина заманил 11-летнюю девочку в свой дом под предлогом игры на компьютере и попытался изнасиловать. Как сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона, крики школьницы услышала ее мать. Женщина вошла в дом и помешала обвиняемому.

Россиянка обратилась в полицию. Суд отправил подозреваемого в СИЗО до 21 августа. При избрании меры пресечения было учтено, что мужчина подозревается в совершении особо тяжких преступлений. Кроме того, преступление было совершено в период нахождения под административным надзором после отбытия наказания за аналогичное преступление против несовершеннолетнего.

Как писал KP.RU, ранее в Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела в отношении 30-летнего россиянина, обвиняемого в многолетнем насилии над падчерицей. Девочка призналась, что отчим начал совершать над ней насильственные действия летом 2016 года — сразу после начала отношений с ее матерью — и продолжал до марта 2024 года.