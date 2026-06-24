250 тысяч рублей — стартовый бонус для бойцов ленинградских мобильных огневых групп

Источник: скриншот видео, размещенного в аккаунте мессенджера МАХ губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко инициировал дополнительную финансовую меру для военнослужащих, которые вступают в мобильные огневые подразделения. Речь идёт о единовременной выплате тем, кто подпишет контракт через региональный военкомат и будет направлен на службу в качестве резервиста в составе МОГов от Ленинградской области.

По словам главы региона, такая работа рассчитана на мужчин, готовых к серьёзным задачам, и сопровождается рядом весомых преимуществ. Ежемесячное денежное довольствие стартует от двухсот тысяч рублей, при этом служба проходит исключительно в пределах Ленинградской области. При заключении контракта боец получает 250 тысяч рублей дополнительно, а за каждый уничтоженный беспилотник противника предусмотрена премия в размере ста тысяч рублей. Также каждый военнослужащий застрахован на случай гибели или утраты здоровья на сумму два миллиона рублей.

Александр Дрозденко уточнил, что кандидаты оформляются через государственное казённое учреждение Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты». Возрастной предел для желающих — до шестидесяти двух лет, при этом точные рамки зависят от имеющегося воинского звания.

Ключевая миссия мобильных огневых групп — прикрывать небо региона, оборонять важные объекты инфраструктуры и мирное население от угроз с воздуха. Губернатор отметил, что эта деятельность крайне значима, а предлагаемые условия он назвал заслуживающими внимания. Все детали и предварительная запись доступны по телефонам: 8 (812) 612-72-84, 8 (812) 613-38-26.