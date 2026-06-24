ЕС перечислил Литве первый транш в размере почти €1 млрд по программе SAFE Фото: REUTERS.

Литва получила первый транш в размере €956 млн в рамках военной программы Евросоюза SAFE (Security Action for Europe). Об этом 24 июня сообщило национальное радио LRT со ссылкой на министерство финансов балтийской республики.

Платеж составляет 15% от общей суммы льготного кредита в €6,375 млрд, который был выделен стране. Средства по программе SAFE предназначены для укрепления устойчивости государств и развития их оборонных возможностей. Как отмечается, кредиты предоставляются на льготных условиях, что позволяет странам-участницам наращивать военный потенциал без значительной нагрузки на национальные бюджеты.

Вильнюс подписал с Еврокомиссией соглашение о военном кредите на €6,375 млрд в рамках программы милитаризации ЕС SAFE. Полученные средства, в частности, пойдут на финансирование расходов по обеспечению присутствия на литовской территории многонациональной боевой группы НАТО, основу которой составляет немецкая бригада.

Ранее KP.RU писал, что Россия внимательно следит за учениями Польши, Литвы и Франции под названием «Отважный кабан» в Сувалкском коридоре у границ Калининградской области. Москва готова принять все необходимые меры для обеспечения своей безопасности в случае угрозы.