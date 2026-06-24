Песков: Назначение Гаглоева не стоит связывать с присоединением Южной Осетии к РФ

Песков прокомментировал назначение Гаглоева на пост советника президента РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Назначение бывшего лидера Южной Осетии Алана Гаглоева советником российского президента никак не связано с потенциальным процессом присоединения Южной Осетии к РФ. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как известно, недавно Гаглоев объявил о своем уходе с должности президента Южной Осетии. После этого его назначили на пост советника главы России. Временно исполняющим обязанности президента Южной Осетии стал председатель правительства Марат Камболов.

«Нет, нельзя», - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли считать, что смена руководства Южной Осетии напрямую связана с вероятным присоединением республики к РФ.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Александра Матвеева на должность руководителя президентской канцелярии. Соответствующий указ был подписан главой государства 12 июня.