Третий латвийский наемник Вооруженных сил Украины был ликвидирован в зоне боев на Украине. Об этом сообщил телерадиовещатель LRT со ссылкой на страницу, собирающую данные об иностранных военных ВСУ. «В Украине погиб ... Игнас Кайлюс, который пропал без вести в начале июня во время выполнения боевого задания», - указано в материале. Согласно имеющимся сведениям, литовец служил в рядах армии Украины с февраля текущего года. Ранее стало известно, что войска России уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части Константиновки. По информации Минобороны РФ, на этом направлении сейчас работают солдаты Южной группировки. Они активно вытесняют противников из различных зданий, а также поражают их технику.