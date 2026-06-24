В России появятся жильщные вклады: для чего они нужны Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Госдума приняла закон о новом виде вкладов для покупки жилья. Документ вводит договоры жилищных сбережений сроком от трех лет. Об этом стало известно из соответствующего документа.

Вкладчик сможет размещать деньги минимум на три года. Банк будет начислять проценты и возвращать сумму с приростом для улучшения жилищных условий. Средства разрешено тратить на покупку квартиры, строительство дома или первоначальный взнос по ипотеке.

Вклад можно пополнять в любое время. По желанию клиента банк направит деньги на жилье или в другую организацию для погашения кредита. Проценты увеличивают сумму вклада и выплачиваются при соблюдении условий договора.

Закон уточняет правила страхования: при страховом случае возмещают 100% суммы, но не более 10 млн рублей. Если вкладов несколько в одном банке, общая выплата также ограничена этой суммой.

Депутат Алексей Говырин пояснил, что такой инструмент поможет копить на жилье на выгодных условиях. Он добавил, что вклад дисциплинирует и стимулирует долгосрочное планирование покупки недвижимости.

Ранее стало известно, что в России хотят ввести обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью между гражданами. Проект планируется внести на рассмотрение в Госдуму.