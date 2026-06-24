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НовостиЭкономика24 июня 2026 13:01

Пузыревский: ФАС контролирует ситуацию с тарифами ЖКХ в регионах РФ

Статс-секретарь ФАС Сергей Пузыревский заявил, что ведомство проводит проверки соблюдения предельных индексов платы за коммунальные услуги
Анна АДАМАЙТЕС
Пузыревский: ФАС контролирует ситуацию с тарифами ЖКХ в регионах РФ

Пузыревский: ФАС контролирует ситуацию с тарифами ЖКХ в регионах РФ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с тарифами на жилищно-коммунальные услуги в регионах России находится под контролем Федеральной антимонопольной службы. Об этом 24 июня в кулуарах Петербургского международного юридического форума заявил статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.

По его словам, ведомство регулярно проводит проверки и оперативно реагирует на выявленные нарушения.

«В пределах установленных индексов, если и выявляются нарушения, то они единичные, то соответствующие решения принимаются», — отметил Пузыревский.

Ранее KP.RU писал, что ФАС направила поручения усилить контроль за ценами на топливо для аграриев еще 16 территориальным управлениям в четырех федеральных округах. Инспекторам предстоит проверить мелкооптовый сегмент и цепочки поставок в период пикового спроса на горючее во время сезонных полевых работ.