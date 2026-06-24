Рыжая красавица пряталась в песчаной пустыне: случайное видео помогло ученым подтвердить существование редчайшей кошки

Существование редкого вида кошки случайно подтвердили благодаря видео на Youtube. Фото: Malcolm Schuyl/FLPA/Global Look Press

Фотограф дикой природы Мохаммед Альмунтасир случайно подтвердил существование редкого вида кошачьих «барханной кошки», выложив ролик на Youtube. Об этом пишет The Guardian.

Данное видео Альмунтасир опубликовал еще в 2017 году. На 18-секундной записи можно заметить рыжую красавицу, которая прячется среди пустыни и роет ямку в песке. В тот период сам автор не придал ролику особого значения. Однако спустя почти 10 лет ученые наткнулись на него и выяснили, что камера зафиксировала барханную кошку (Felis margarita) - единственного представителя семейства кошачьих. Эти создания сумели приспособиться к жизни в условиях настоящей пустыни.

«Когда я выложил видео, никто не поверил, что оно снято в Ливии», — рассказал Альмунтасир газете. По его словам, он продолжал настаивать, что такие кошки встречаются в нескольких местах, в том числе сравнительно недалеко от Зинтана, где он живет.

«Когда я выложил видео, никто не поверил, что оно снято в Ливии. Все отрицали это, но я продолжал настаивать, что кот находится здесь, в нескольких местах, одно из которых всего в 70 км от Зинтана, где я живу», - рассказал он газете.

Издание отмечает, что юго-запад Ливии может оказаться ранее неизведанным ареалом обитания барханной кошки, которую за редкость и способность сливаться с ландшафтом называют «призраком пустыни».

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