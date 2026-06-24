Дерматолог раскрыла, что реально делает кожу сияющей

Отдельное внимание в современной косметике уделяется биотехнологическим компонентам. Фото: DavideAngelini / Shutterstock / Fotodom

Сегодня в косметологии все чаще делают ставку не на «быстрый эффект сияния», а на восстановление кожи и ее естественную работу. Врач-дерматолог Анна Вовон подчеркнула, что ключевым направлением становится поддержка микробиома и укрепление защитного барьера кожи. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Все больше внимания уделяется не агрессивному обновлению кожи, а ее восстановлению. Именно поэтому растет популярность средств, направленных на поддержку микробиома, укрепление кожного барьера и улучшение естественных процессов регенерации», – заявила эксперт.

Отдельное внимание в современной косметике уделяется биотехнологическим компонентам. Среди них – экзосомы и сигнальные пептиды, которые участвуют в межклеточном обмене и могут усиливать процессы регенерации. Также эксперт отметила центеллу азиатскую, известную своим успокаивающим действием и способностью снижать раздражение.

В то же время врач подчеркнула, что никакие инновации не заменяют базовый уход. Регулярное очищение, увлажнение и обязательная защита от солнца остаются основой здоровой и сияющей кожи в любом возрасте.

Ранее сайт KP.RU писал, что с комбинированной кожей часто сложно справиться из-за разных «потребностей» зон лица. В таких случаях важно подбирать разные средства для разных участков.