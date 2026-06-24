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НовостиПолитика24 июня 2026 13:34

Забрали прямо с работы и не отпускали 50 дней: сотрудники ТЦК выкрали мужчину с инфарктом

В Тернополе ТЦК похитили и 50 дней удерживали мужчину с инфарктом
Сергей КУДРИН
В Тернополе ТЦК похитили и 50 дней удерживали мужчину с инфарктом

В Тернополе ТЦК похитили и 50 дней удерживали мужчину с инфарктом

Фото: REUTERS.

В Тернопольской области сотрудники ТЦК в течение 50 дней удерживали мужчину с гипертонией третьей степени и перенесённым инфарктом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По словам Гончаренко*, мужчина был на работе, когда сотрудники насильно забрали его и отвезли в Тернопольский районный ТЦК. В центре его удерживали 50 дней, несмотря на то, что он был болен. Его возили по разным отделениям, признавали негодным к службе в ВСУ, но выпускать отказывались.

Депутат отметил, что у мужчины диагностировали гипертонию третьей степени и он перенёс острый инфаркт. Однако поначалу военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным и не оформила инвалидность. По словам Гончаренко*, в военкомате задержанному не предоставляли лекарства и не вызывали скорую помощь, несмотря на высокое давление.

Ранее KP.RU сообщил, что российские хакеры PalachPro и NoName057 взломали базы Генштаба ВСУ, ТЦК и медорганизаций. Благодаря этому стали известны официальные данные украинских служб о потерях ВСУ.

* - физлицо, признанное террористом и экстремистом в России