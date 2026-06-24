Инициативы на карте страны: более 20 проектов уже претендуют на звание лучших патриотических решений

Фото: Татьяна АНДРЕЕВА.

Всероссийская премия «Патриоты России» объявила о продолжении приёма заявок – окно возможностей для участников остаётся открытым вплоть до 12 июля 2026 года.

Этот конкурс был задуман как инструмент поиска и поддержки самых ярких волонтёрских, гражданских, технологических и медийных инициатив, главная цель которых – сбережение исторического наследия, забота о ветеранах и помощь участникам специальной военной операции. Победители получат заслуженное признание на церемонии, которая состоится в рамках крупнейшего патриотического форума.

На сегодняшний день оргкомитет обработал уже более двух десятков заявок, поступивших из восьми субъектов Российской Федерации. Спектр представленных проектов разнообразен: здесь и практические вещи для фронта – изготовление сухих пайков и специальных одеял, защищающих от дронов, и социальные инициативы, например, творческие гончарные мастерские для ветеранов и членов их семей, а также полностью цифровой сервис, аккумулирующий всю информацию о существующих льготах и мерах поддержки для защитников Родины.

Конкурсная программа разбита на семь направлений. Среди них – сценические постановки и произведения прикладного искусства, цифровые платформы и инженерно-технические разработки, проекты по сохранению исторической памяти, программы, формирующие ценностные ориентиры общества, а также отдельное направление, посвящённое патриотическому воспитанию подрастающего поколения. По итогам профессионального отбора жюри предстоит назвать имена авторов самых значимых организационных, творческих и технологических решений со всей страны, которые будут отмечены наградами и общественным признанием.

Организаторы приглашают всех желающих ознакомиться с детальными условиями участия на официальном портале форумпатриотов.рф. Исторический контекст этого события тоже заслуживает внимания: форум, который даст старт премии, берёт своё начало осенью 2024 года, когда по инициативе полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе Артёма Жоги прошла первая встреча в рамках окружного формата «Патриоты Урала». За год существования эта площадка объехала пять регионов УрФО, собрав аудиторию более двух тысяч человек. Высокую оценку проекту дал и глава государства Владимир Путин, поручив расширить географию и статус мероприятия. В результате форум стал Всероссийским и сменил название. Его дебют в новом качестве состоится уже 22 августа в Тюмени.