Биолог назвала продукты, которые опасны для сердца в жару

В жаркую погоду лучше делать упор на легкую растительную пищу. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Жаркая погода заставляет организм работать с повышенной нагрузкой, поэтому некоторые привычные продукты в это время могут ухудшить самочувствие. Биолог Наталья Балобанова рассказала, что в зной лучше отказаться от жирной пищи, сладостей и других продуктов, которые создают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Об этом пишет RuNews24.ru.

«В жаркую погоду лучше делать упор на легкую растительную пищу: огурцы, помидоры, кабачки, зелень, сезонные ягоды и фрукты (арбуз, дыня, яблоки). Из белков предпочтение отдается нежирной рыбе, куриной грудке, творогу и кефиру – но только при условии строгого соблюдения правил хранения», – отметила Балобанова.

По словам эксперта, в список нежелательных продуктов входят жирное мясо, фастфуд, сладкая выпечка, торты, соленые закуски, крепкий алкоголь и напитки с высоким содержанием кофеина. Такая пища требует больше энергии на переваривание, усиливает жажду, может способствовать повышению давления.

Отдельную опасность летом представляют скоропортящиеся продукты – салаты с майонезом, вареные колбасы, молочные продукты, яйца и полуфабрикаты. При температуре выше +25 градусов бактерии в них размножаются значительно быстрее.

Ранее диетолог Елена Солнцева объяснила, какие изменения в рационе помогают снизить риски хронического воспаления и улучшить самочувствие.