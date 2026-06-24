Владимир Якушев передал квадрокоптеры и мотоциклы бойцам в Ростовской области

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и директор благотворительного фонда «Ветераны СВО и контртеррористических операций» Сергей Павленко передали бойцам спецтехнику. Фото: ER.RU.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев привез в Ростовскую область партию спецтехники для военнослужащих. Квадрокоптеры, мотоциклы и запчасти партия приобрела совместно с фондом «Ветераны СВО и контртеррористических операций» по заявкам бойцов.

Передавая военным ценный груз, Владимир Якушев подчеркнул: именно благодаря защитникам Родины страна сегодня чувствует себя уверенно в вопросах внешней и внутренней политики. Секретарь Генсовета партии поблагодарил бойцов за службу.

«Передаю вам огромные слова благодарности от всех тех, кто находится сегодня в тылу, кто переживает за вас, ждёт скорейшей Победы. Каждый делает всё, чтобы Победа как можно быстрее пришла: кто-то стоит у станка, кто-то работает в поле, кто-то занимается научной работой. Но все желают вам скорейшего возвращения домой», - отметил Владимир Якушев.

По его словам, «Единая Россия» и Екатеринбургский фонд «Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций» постоянно остаются на связи с бойцами и приобретают именно ту технику, которая необходима для решения конкретных боевых задач. Закупленное оборудование оперативно передают в зону СВО, чтобы она побыстрее оказалась у военных. В этой работе «Единой России» помогают активисты, предприниматели и волонтеры.

Владимир Якушев подчеркнул, что партия и дальше продолжит снабжать участников СВО необходимой техникой.

«Обеспечение наших бойцов на передовой всем необходимым - приоритетная задача, требующая максимальной слаженности и объединения усилий. Благодаря тесному и скоординированному взаимодействию нам удаётся оперативно реагировать на прямые запросы командиров подразделений, доставляя грузы адресно и в кратчайшие сроки», - подчеркнул руководитель благотворительного фонда «Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций» Сергей Павленко.

Военнослужащие поблагодарили Владимир Якушева и Сергея Павленко за оказанную помощь. По словам бойца с позывным «Бек», особенно ценным приобретением для них являются беспилотники.

«Этот квадрокоптер необходим для того, чтобы мы полностью контролировали всё передвижение противника и докладывали вышестоящему руководству. Также с помощью него мы корректируем артиллерию и непрерывно, как бы в воздухе, помогаем ребятам, скидываем им провизию», - рассказал военнослужащий.

Соглашения о поддержке участников СВО между «Единой Россией» и благотворительными фондами крупнейших городов Урала было подписано осенью 2025 года. С тех пор активисты совместно с единороссами регулярно отправляют в зону боевых действий необходимую технику и экипировку для бойцов.

Фонд «Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций» был создан в 2024 году командой единомышленников, которые прошли СВО или участвовали в контртеррористических операциях. Организация помогает ветеранам и членам их семей, предлагая психологическую реабилитацию, помощь в трудоустройстве и юридические услуги.

«Единая Россия» с первых дней специальной военной операции поддерживает ее участников. С февраля 2022 года единороссы собрали более 14,7 миллиардов рублей. На эти деньги были приобретены квадрокоптеры, беспилотники, средства связи, тепловизоры и экипировка для бойцов.