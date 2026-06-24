Пожар в общежитии в Кении унес жизни 16 человек: обвинения по делу о поджоге выдвинули школьницам

Девяти ученицам из Кении предъявят обвинения в убийстве после пожара в общежитии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кении прокуратура одобрила предъявление девяти ученицам школы обвинений в убийстве после пожара, который произошел в общежитии учебного заведения. Об этом сообщает телеканал Citizen Digital.

Прокуратура изучила материалы расследования о предполагаемом поджоге, приняв решение предъявить причастным к преступлению школьницам обвинения в убийстве других учащихся. Девушки были задержаны правоохранителями и находились под стражей во время следственных мероприятий.

Ранее KP.RU сообщал, что инцидент произошел в академии Hillside Endarasha в округе Накуру 28 мая. Пожар стал одной из самых крупных трагедий в учебных заведениях Кении за последнее время. В момент пожара в здании общежития находилось более 800 школьниц, 16 из которых погибли. Еще 79 учениц получили ранения и ожоги различной степени тяжести.