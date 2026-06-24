Вебкам-моделей из Петербурга осудили на два года колонии за видео с паспортом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вебкам-моделям из Петербурга дали срок за надругательство над паспортом и реабилитацию нацизма. Об этом пишет издание «КП-Санкт-Петербург».

Напомним, одна из них опубликовала видео, где мочится на паспорт и танцует тверк на фоне Александро-Невской лавры и плаката «Родина-мать зовет», а ее подруга снимала это. Следствие сочло это осквернением герба России. Подруг признали пьяными, а также зафиксировали непристойности.

«Каждой из девушек назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении», — говорится в статье издания. Также девушки не могут быть администраторами сайтов и лишены возможности выкладывать фото и видео в социальные сети на три года.

Девушки сидели в СИЗО до приговора. Они полностью признали вину и раскаялись в создании треш-видео. Дело рассмотрели быстро, в особом порядке.

Ранее KP.RU сообщил, что треш-блогерша на камеру сожгла паспорт России. Инцидент произошел год назад.