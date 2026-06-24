Черника для мозга: ученые связали употребление ягоды с улучшением памяти у детей

Употребление черники связано с улучшением вербальной памяти. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые продолжают изучать влияние питания на детское развитие. Новое исследование показало, что черника может положительно влиять на память, внимание и эмоциональное состояние детей. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients. Об этом пишет «Царьград».

Китайские ученые проанализировали научные данные за период с 2016 по 2025 год. Они пришли к выводу, что употребление черники связано с улучшением вербальной памяти, внимания и исполнительных функций у детей и подростков, а также с более стабильным эмоциональным состоянием.

Исследователи отметили, что антоцианы, содержащиеся в чернике, способны снижать воспалительные процессы, поддерживать микрофлору кишечника и улучшать работу мозга, включая память и концентрацию внимания.

По мнению специалистов, природные пигменты способствуют работе так называемой оси «кишечник – мозг». При этом ученые уточняют, что пока данных недостаточно для оценки влияния черники на детей с особенностями развития, поэтому исследования продолжаются.

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