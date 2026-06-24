Медведев: РФ никогда не имела колоний и не совершала преступлений стран Европы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия никогда не имела колоний, поэтому никогда не совершала тех преступлений, которые совершали европейские страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Ранее Медведев заявил, что западные санкции с точки зрения международного права являются незаконными односторонними мерами против третьих стран. Он подчеркнул, что РФ никогда не признавала и не будет таких санкции признавать не будет.

Также сайт KP.RU писал, что перед миром на сегодняшний день остро стоит философский вопрос о самом существовании международного права.