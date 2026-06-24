«Не так уж и отличается»: австрийский астронавт Фибек сравнил МКС и советскую станцию «Мир»

Астронавт Фибек назвал невесомость главным впечатлением от пребывания в космосе, фото: Олег Артемьев/ТАСС

Австрийский астронавт Франц Фибек, давая интервью РИА Новости, отметил, что невесомость произвела на него самое сильное впечатление в космосе.

«Самые красивые моменты - это, конечно, невесомость, само ощущение полета, возможность парить. И вид из иллюминатора - это потрясающе», - сказал он, отвечая на вопрос о том, что его впечатлило сильнее всего в работе на станции «Мир».

Он добавил, что его впечатлила техника выживания на космической станции. Сначала его удивило, что на Земле астронавты тренировались в модели один к одному, где тесно и сложно перемещаться. В космосе же больше пространства, так как можно использовать третье измерение.

В 1991 году Фибек посетил советскую орбитальную станцию «Мир». Теперь же он сравнил ее с Международной космической станцией (МКС). По словам астронавта, несмотря на появление новых компьютеров и усовершенствованных методов связи, основные принципы и структура обеих станций остались весьма схожими.

«Станция Мир была запущена в 1986 году. Это была уже восьмая космическая станция, созданная Советским Союзом. Современная МКС не так уж сильно отличается. Она больше по размеру, некоторые вещи там уже другие, потому что накопился больший опыт. Но в целом принципы те же самые», - описал Фибек.

Ранее KP.RU сообщил, кто, как и зачем затопил советскую станцию «Мир» в 2001 году. Воспоминаниями об этом поделился Герой России, космонавт Александр Калери.