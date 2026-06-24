Медведев заявил об уверенности в достижении Россией целей СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что уверен в возможности достижения страной всех целей специальной военной операции в зоне боевых действий. Об этом политик сообщил на полях ПМЮФ-2026 в среду, 24 июня.

Медведев подчеркнул, что нынешнее руководство Украины не заинтересовано в заключении мирных соглашений. Поэтому Россия должна добиться гарантий за счет укрепления своей военной мощи и всей страны.

«Лучшей гарантией здесь будет <...> необходимость достичь результатов, если не за столом переговоров, то на поле боя, а это вполне вероятно, и, естественно, состоится», - отметил политик.

Ранее Медведев объяснил причины начала Россией проведения спецоперации на Украине. Как подчеркнул зампред Совбеза РФ, страна начала СВО, потому что ей не оставили другого выбора. На тот момент это был единственный способ, чтобы защитить миллионы российских граждан.