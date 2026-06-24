Врач объяснила, как снизить риск смерти при хронической болезни почек

При ХБП особенно опасны минерально-костные нарушения. Фото: kan_chana / Shutterstock / Fotodom

При хронической болезни почек (ХБП) риск сердечно-сосудистых осложнений значительно выше, чем у людей с нормально работающими почками. Профессор кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Сеченовского университета Людмила Милованова рассказала, что снизить угрозы помогает комплексный контроль состояния пациента. Об этом пишет «Газета.Ru».

«К сожалению, летальность пациентов с ХБП связана преимущественно с сердечно-сосудистыми осложнениями. Риски этих осложнений начинают закладываться уже с ранних стадий ХБП», – рассказала Милованова.

По словам специалиста, при ХБП особенно опасны минерально-костные нарушения. Из-за сбоя обмена кальция и фосфора сосуды постепенно теряют эластичность, становятся жесткими, растет давление и нагрузка на сердце. Это ускоряет развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Второй важный фактор риска – анемия. Она развивается из-за снижения выработки гормона эритропоэтина почками, а также влияет на уровень белка Клото, который участвует в защите сосудов и замедлении процессов старения организма. В результате сердечно-сосудистые риски дополнительно усиливаются.

Ранее ВОЗ предупреждала о резком росте смертности от хронической болезни почек. К 2050 году показатель может увеличиться на 140%.