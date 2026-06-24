Заболоцкая: РФ готова устроить визит делегации ООН на место удара в Старобельске Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Россия готова в любое время пригласить делегацию ООН на место теракта ВСУ в Старобельске. Об этом сообщила зампреда РФ при ООН Мария Заболоцкая на заседании Совета безопасности организации.

Российская сторона не получила от ООН осуждения удара по общежитию колледжа в Старобельске, где погибли дети и молодежь. За месяц после инцидента МККК посетил место событий, а 6 июня Россия передала ООН фактуру и показания очевидцев теракта.

Заболоцкая подчеркнула, что Россия ожидает от представителей ООН негативной реакции в адрес преступления киевского режима. Но сейчас получается, что Запад, включая ООН, хочет замять ситуацию с терактом в Старобельске.

Напомним, в ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР подверглись удару со стороны ВСУ. Из-за удара ВСУ погиб 21 человек, большинство из них — это студенты. Киевский режим видел, куда наносит удар, ВСУ атаковали подло, ночью, ударили по спящим детям.