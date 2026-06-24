МИД РФ: Запад пытается оправдать рост военных расходов угрозами Калининграду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Посол МИД РФ Александр Трофимов заявил на форуме «Валдай», что угрозы в адрес Калининградской области обусловлены нестабильностью европейских лидеров и стремлением оправдать увеличение военных расходов.

«Это объясняется тем, что нынешнее положение европейских лидеров шаткое, и чтобы как-то удержаться, а также оправдать определенные расходы, в том числе на военные нужды, они прибегают к такого рода тактике провокации, угроз, агрессивной пропаганде. По-другому это объяснить сложно», - сказал Трофимов.

Дипломат добавил, что угрозы безопасности Европы со стороны России не соответствуют действительности. Россия никогда не угрожала интересам европейских стран, и подобные заявления не имеют под собой оснований.

Ранее KP.RU сообщил, что в Сербии рассказали о плане НАТО втянуть Россию в конфликт путем провокаций в отношении Калининградской области.